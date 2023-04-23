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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Фиорентина
Монца - Фиорентина: обзор матча 23 апреля 2023
Монца
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 2
Завершен
Фиорентина
26'
К. Бираги (АГ)
43'
Д. Мота
58'
М. Пессина (П)
8'
К. Куаме
13'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Фиорентина
Желтая карточка
Н. Ровелла
90'
+2
Замена
Марлон
️️️️
А. Иццо
87'
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Мота
87'
80'
Замена
А. Терзич
️️️️
Додо
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Капрари
78'
71'
Замена
А. Дункан
️️️️
С. Амрабат
71'
Замена
Л. Йович
️️️️
Р. Мандрагора
Желтая карточка
А. Иццо
69'
Замена
Д. Донати
️️️️
А. Колпани
68'
Замена
Х. Мачин
️️️️
М. Пессина
68'
59'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
59'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Барак
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Пессина
58'
57'
Желтая карточка
С. Амрабат
43'
Желтая карточка
Н. Миленкович
ГОЛ! 2:2!
Д. Мота
Пас отдал
М. Ди Грегорио
43'
39'
Желтая карточка
А. Барак
Желтая карточка
К. Аугусто
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Бираги
26'
13'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сапонара
Пас отдал
К. Куаме
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Куаме
Пас отдал
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Мари
5
Калдирола
4
Иццо
6
Ровелла
28
Колпани
32
Пессина
26
Чиурриа
46
Мота
10
Капрари
4-1-1-2-2
1
Террачиано
17
Додо
28
Мартинес
31
Миленкович
3
Бираги
8
Мандрагора
4
Амрабат
72
Барак
17
Сапонара
19
Кабрал
8
Куаме
4
Иццо
4
Марлон
4
Марлон
4
Иццо
28
Колпани
2
Донати
2
Донати
28
Колпани
46
Мота
10
Валоти
10
Валоти
46
Мота
32
Пессина
16
Мачин
16
Мачин
32
Пессина
10
Капрари
37
Петанья
37
Петанья
10
Капрари
17
Додо
3
Терзич
3
Терзич
17
Додо
72
Барак
8
Кастровилли
8
Кастровилли
72
Барак
4
Амрабат
32
Дункан
32
Дункан
4
Амрабат
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
8
Мандрагора
9
Йович
9
Йович
8
Мандрагора
Остались в запасе
Монца
Фиорентина
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Монца - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
У-Пауэр
Где смотреть матч:
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