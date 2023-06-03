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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Волгарь
Акрон - Волгарь: обзор матча 03 июня 2023
Акрон
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 34 тур
4 : 0
Завершен
Волгарь
34'
Н. Салтыков
45+2'
А. Понсе
85'
А. Эльдарушев
90+2'
Д. Сасин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Волгарь
ГОЛ! 4:0!
Д. Сасин
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
А. Эльдарушев
85'
Желтая карточка
Р. Апеков
80'
78'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
А. Носов
Замена
Д. Сасин
️️️️
Н. Салтыков
76'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Понсе
70'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Килин
70'
64'
Замена
В. Царукян
️️️️
К. Косарев
Желтая карточка
П. Шакуро
55'
46'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Гаврилович
ГОЛ! 2:0!
А. Понсе
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Салтыков
34'
13'
Желтая карточка
А. Гаврилович
11'
Желтая карточка
Д. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Волков
71
Матвеев
90
Шакуро
58
Зуев
6
Макаров
27
Чудин
15
Мацукатов
14
Салтыков
18
Килин
9
Понсе
99
Азаров
3-2-1-4
30
Саганович
69
Козлов
5
Гаврилович
22
Хомуха
7
Смирнов
7
Павлишин
9
Липовой
11
Носов
90
Делькин
22
Косарев
17
Лесников
14
Салтыков
77
Сасин
77
Сасин
14
Салтыков
9
Понсе
11
Апеков
11
Апеков
9
Понсе
18
Килин
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
18
Килин
11
Носов
3
Ведерников
3
Ведерников
11
Носов
5
Гаврилович
4
Ращеня
4
Ращеня
5
Гаврилович
22
Косарев
80
Царукян
80
Царукян
22
Косарев
Остались в запасе
Акрон
Волгарь
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Владислав Ямпольский
ВР
11
Владислав Брагин
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
11
Владислав Брагин
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Акрон - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Кристалл
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