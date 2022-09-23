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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - США
Япония - США: обзор матча 23 сентября 2022
Япония
23.09.2022, пятница, 15:25
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
США
24'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - США
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Д. Камада
86'
Замена
️️️️
Т. Кубо
68'
Замена
Р. Доан
️️️️
Д. Ито
68'
67'
Замена
М. Тилльман
️️️️
У. МакКенни
67'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Л. де ла Торре
60'
Желтая карточка
Л. де ла Торре
Замена
Х. Ито
️️️️
Х. Сакаи
46'
Замена
Д. Шмидт
️️️️
С. Гонда
46'
Замена
М. Ямане
️️️️
Д. Маэда
46'
46'
Замена
М. МакКензи
️️️️
А. Лонг
46'
Замена
Р. Каннон
️️️️
С. Дест
46'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Х. Феррейра
46'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Д. Рейна
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
Пас отдал
Х. Морита
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
22
Мая Йошида
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Ватару Эндо
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
США
1
Мэтт Тернер
ВР
0
Сэм Винс
ЛЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Джованни Рейна
АП
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Япония
23
Косеи Тани
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
8
Генки Харагучи
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
23
Даниэль Шмидт
ЦФ
3
Шого Танигучи
ЦФ
2
Мики Ямане
ЦФ
7
Гаку Сибасаки
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
США
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
0
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
0
Реджи Каннон
ПЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
15
Джонни Кардозо
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
0
Пол Арриола
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-2-3-1
12
Гонда
15
Томиясу
22
Йошида
16
Накаяма
19
Сакаи
6
Эндо
5
Морита
14
Ито
15
Камада
20
Кубо
11
Маэда
4-1-2-2-1
1
Тернер
2
Дест
3
Циммерман
15
Лонг
0
Винс
4
Адамс
8
МакКенни
14
де ла Торре
11
Ааронсон
7
Рейна
9
Феррейра
19
Сакаи
21
Ито
21
Ито
19
Сакаи
15
Камада
8
Харагучи
8
Харагучи
15
Камада
14
Ито
10
Доан
10
Доан
14
Ито
12
Гонда
23
Шмидт
23
Шмидт
12
Гонда
11
Маэда
2
Ямане
2
Ямане
11
Маэда
15
Лонг
22
МакКензи
22
МакКензи
15
Лонг
2
Дест
0
Каннон
0
Каннон
2
Дест
14
де ла Торре
15
Кардозо
15
Кардозо
14
де ла Торре
8
МакКенни
17
Тилльман
17
Тилльман
8
МакКенни
7
Рейна
16
Моррис
16
Моррис
7
Рейна
9
Феррейра
9
Сарджент
9
Сарджент
9
Феррейра
Остались в запасе
Япония
США
23
Косеи Тани
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Ао Танака
ЦП
8
Такуми Минамино
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
3
Шого Танигучи
ЦФ
7
Гаку Сибасаки
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
0
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
0
Пол Арриола
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
23
Косеи Тани
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Ао Танака
ЦП
8
Такуми Минамино
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
3
Шого Танигучи
ЦФ
7
Гаку Сибасаки
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
0
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
0
Пол Арриола
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Япония - США
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
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