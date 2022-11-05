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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 05 ноября 2022
Вердер
05.11.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
30'
Н. Фуллкруг
76'
М. Дукщ
89'
Д. Дрекслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Шальке-04
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрекслер
Пас отдал
С. Полтер
85'
Замена
С. Полтер
️️️️
Ф. Мойе
Желтая карточка
А. Пипер
82'
82'
Желтая карточка
К. Караман
77'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Т. Краусс
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Биттенкурт
77'
ГОЛ! 2:0!
М. Дукщ
Пас отдал
М. Вайзер
76'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
69'
Замена
Э. Юнг
️️️️
М. Фридль
68'
Замена
К. Гросс
️️️️
И. Груев
67'
64'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Бюлтер
Замена
О. Бурк
️️️️
Н. Фуллкруг
60'
Желтая карточка
М. Велькович
56'
43'
Желтая карточка
С. Теродде
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Вайзер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Тобиас Мор
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Шальке-04
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
24
Сиди Сане
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
3-3-2-2
1
Павленка
13
Велькович
4
Штарк
32
Фридль
5
Пипер
4
Груев
8
Вайзер
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
3-1-1-3-2
1
Шволов
41
Матрисиани
4
Йошида
27
Брюннер
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
91
Мойе
7
Мор
9
Теродде
19
Караман
32
Фридль
5
Юнг
5
Юнг
32
Фридль
4
Груев
36
Гросс
36
Гросс
4
Груев
32
Биттенкурт
6
Стаге
6
Стаге
32
Биттенкурт
10
Фуллкруг
7
Бурк
7
Бурк
10
Фуллкруг
5
Краусс
24
Дрекслер
24
Дрекслер
5
Краусс
91
Мойе
91
Полтер
91
Полтер
91
Мойе
30
Бюлтер
17
Ларссон
17
Ларссон
30
Бюлтер
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Сиди Сане
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Сиди Сане
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Вердер - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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