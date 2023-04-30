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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Анжер
Ренн - Анжер: обзор матча 30 апреля 2023
Ренн
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
4 : 2
Завершен
Анжер
25'
А. Гуири
35'
С. Хунтонджи (АГ)
54'
Ж. Доку
84'
Ж. Доку
19'
Н. Бенталеб (П)
42'
И. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Анжер
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
86'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ж. Доку
86'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
А. Калимуэндо
86'
ГОЛ! 4:2!
Ж. Доку
Пас отдал
Б. Бурижо
84'
83'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
С. Тиуб
83'
Замена
А. Сима
️️️️
И. Ньян
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Теате
76'
69'
Желтая карточка
С. Тиуб
Желтая карточка
К. Ву
66'
56'
Замена
У. Камара
️️️️
Я. Валери
Замена
Л. Майер
️️️️
Ф. Тайт
55'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Доку
Пас отдал
А. Гуири
54'
42'
ГОЛ! 2:2!
И. Ньян
Пас отдал
С. Тиуб
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Хунтонджи
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Гуири
Пас отдал
Б. Бурижо
25'
23'
Желтая карточка
С. Хунтонджи
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Бенталеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
45
Геде Надже
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Манданда
24
Мелинг
3
Ву
3
Теате
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
15
Калимуэндо
9
Гуири
11
Доку
3-1-1-3-2
13
Бернардони
7
Валери
22
Хунтонджи
25
Бамба
3
Менди
6
Бенталеб
9
Тиуб
8
Абделли
30
Калумба
7
Ньян
23
Эну
11
Доку
18
Угочукву
18
Угочукву
11
Доку
29
Тайт
14
Майер
14
Майер
29
Тайт
3
Теате
24
Белосян
24
Белосян
3
Теате
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
15
Калимуэндо
9
Экамби
9
Экамби
15
Калимуэндо
7
Валери
4
Камара
4
Камара
7
Валери
9
Тиуб
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
9
Тиуб
7
Ньян
19
Сима
19
Сима
7
Ньян
Остались в запасе
Ренн
Анжер
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
45
Геде Надже
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
45
Геде Надже
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Ренн - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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