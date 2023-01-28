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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ланс
Труа - Ланс: обзор матча 28 января 2023
Труа
28.01.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
50'
Я. Ларуки
88'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Ланс
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Томассон
Желтая карточка
Х. Шавалерен
86'
Замена
M. Moreno
️️️️
М. Бальде
82'
80'
Замена
И. Бура
️️️️
М. Айдара
80'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ф. Сотока
72'
Замена
А. Томассон
️️️️
Д. Машадо
Замена
В. Одобер
️️️️
А. Брус
72'
62'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Клод-Морис
62'
Замена
У. Саид
️️️️
Л. Опенда
ГОЛ! 1:0!
Я. Ларуки
Пас отдал
Х. Шавалерен
50'
Желтая карточка
М. Бальде
25'
9'
Желтая карточка
К. Дансо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
3-3-1-2
93
Гайо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
12
Поросо
76
Ларуки
7
Шавалерен
5
Брус
26
Куаме
9
Лопеш
17
Бальде
4-1-1-2-2
30
Самба
21
Айдара
24
Гради
4
Дансо
20
Машадо
99
Самед
42
Фофана
95
Франковски
20
Клод-Морис
17
Опенда
7
Сотока
17
Бальде
7
7
17
Бальде
5
Брус
28
Одобер
28
Одобер
5
Брус
21
Айдара
14
Бура
14
Бура
21
Айдара
20
Машадо
28
Томассон
28
Томассон
20
Машадо
20
Клод-Морис
10
Кошта
10
Кошта
20
Клод-Морис
17
Опенда
22
Саид
22
Саид
17
Опенда
7
Сотока
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
7
Сотока
Остались в запасе
Труа
Ланс
1
Матеуш Лиш
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
16
Жан-Луис Лека
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Труа - Ланс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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