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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Македония ГП - ЦСКА София
Македония ГП - ЦСКА София: обзор матча 21 июля 2022
Македония ГП
21.07.2022, четверг, 18:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
ЦСКА София
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Македония ГП - ЦСКА София
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Македония ГП
Лига конференций, 1 раунд
РФШ
4 : 1
20.07.2023
Македония ГП
Лига конференций, 1 раунд
Македония ГП
0 : 1
13.07.2023
РФШ
Лига конференций, 2 раунд
ЦСКА София
4 : 0
28.07.2022
Македония ГП
Лига конференций, 2 раунд
Македония ГП
0 : 0
21.07.2022
ЦСКА София
Лига Европы, 1 раунд
Македония ГП
0 : 3
18.07.2019
Алашкерт
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
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Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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