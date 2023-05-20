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Ньюкасл - Лестер

20.05.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 37 тур Ньюкасл - Лестер
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/4 финала
10 января, вторник 23:00 Ньюкасл 2:0 Лестер
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
17 тур
26 декабря, понедельник 18:00 Лестер 0:3 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
17 апреля, воскресенье 16:15 Ньюкасл 2:1 Лестер
16 тур
12 декабря, воскресенье 17:00 Лестер 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
35 тур
7 мая, пятница 22:00 Лестер 2:4 Ньюкасл
17 тур
3 января, воскресенье 17:15 Ньюкасл 1:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
1 января, среда 18:00 Ньюкасл 0:3 Лестер
7 тур
29 сентября, воскресенье 18:30 Лестер 5:0 Ньюкасл
Англия. Кубок лиги (2019/2020)

28 августа, среда 21:45 Ньюкасл 1:1
(2:4)п		 Лестер
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
34 тур
12 апреля, пятница 22:00 Лестер 0:1 Ньюкасл
7 тур
29 сентября, суббота 17:00 Ньюкасл 0:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 17:00 Лестер 1:2 Ньюкасл
16 тур
9 декабря, суббота 20:30 Ньюкасл 2:3 Лестер
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
14 марта, понедельник 23:00 Лестер 1:0 Ньюкасл
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Ньюкасл 0:3 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 14:45 Лестер 3:0 Ньюкасл
8 тур
18 октября, суббота 19:00 Ньюкасл 1:0 Лестер
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
3 января, суббота 18:00 Лестер 1:0 Ньюкасл
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
28 тур
30 января, суббота 20:20 Лестер 0:0 Ньюкасл
5 тур
31 августа, понедельник 22:45 Ньюкасл 1:0 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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