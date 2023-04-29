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Кристал Пэлас - Вест Хэм

29.04.2023, Суббота, 14:30 мск Англия. Премьер-лига, 34 тур Кристал Пэлас - Вест Хэм
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Матч начнется в 14:30 мск
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Матч начнется в 14:30 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
21 тур
1 января, суббота 20:30 Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
3 тур
28 августа, суббота 17:00 Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
26 января, вторник 21:00 Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
13 тур
16 декабря, среда 23:00 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
8 тур
5 октября, суббота 19:30 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
9 февраля, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм
16 тур
8 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
30 января, вторник 22:45 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
10 тур
28 октября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
14 января, суббота 18:00 Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас
8 тур
15 октября, суббота 19:30 Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 17:00 Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 15:45 Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
35 тур
19 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас
14 тур
3 декабря, вторник 23:59 Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
33 тур
25 февраля, суббота 16:45 Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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