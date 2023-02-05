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Ноттингем Форест - Лидс

05.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 22 тур Ноттингем Форест - Лидс
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
31 тур
8 февраля, суббота 20:30 Ноттингем Форест 2:0 Лидс
2 тур
10 августа, суббота 14:30 Лидс 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
26 тур
1 января, вторник 18:00 Ноттингем Форест 4:2 Лидс
15 тур
27 октября, суббота 19:30 Лидс 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
26 тур
1 января, понедельник 18:00 Лидс 0:0 Ноттингем Форест
5 тур
26 августа, суббота 19:30 Ноттингем Форест 0:2 Лидс
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
28 тур
25 января, среда 22:45 Лидс 2:0 Ноттингем Форест
5 тур
27 августа, суббота 17:00 Ноттингем Форест 3:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
30 тур
6 февраля, суббота 18:00 Лидс 0:1 Ноттингем Форест
23 тур
27 декабря, воскресенье 19:30 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
37 тур
14 марта, суббота 18:00 Лидс 0:0 Ноттингем Форест
22 тур
20 декабря, суббота 20:15 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
44 тур
21 апреля, понедельник 20:15 Лидс 0:2 Ноттингем Форест
23 тур
29 декабря, воскресенье 19:00 Ноттингем Форест 2:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
24 тур
26 декабря, среда 16:15 Ноттингем Форест 4:2 Лидс
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Лидс 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
38 тур
20 марта, вторник 23:45 Лидс 3:7 Ноттингем Форест
19 тур
29 ноября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 0:4 Лидс
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
39 тур
2 апреля, суббота 15:45 Лидс 4:1 Ноттингем Форест
2 тур
15 августа, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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