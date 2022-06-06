Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Израиль - Россия
Израиль - Россия: онлайн-трансляция 06 июня 2022
Израиль
06.06.2022, понедельник, 00:00
Лига наций, группа B2, 2 тур
0 : 0
Отменен
Россия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Израиль - Россия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Тедди
Новости команд
Все
Израиль
Россия
Карпина обвинили в том, что он забыл русский язык
Вчера, 15:59
9
Карпина призвали поддержать Глушенкова
Вчера, 11:46
12
Орлов пристыдил Кругового за слова о Глушенкове
Вчера, 08:54
23
«Посмотрите, что творится»: Комличенко не верит, что сыграет со сборной России на ЧМ или Евро
24 ноября
11
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
24 ноября
11
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Карпина обвинили в том, что он забыл русский язык
Вчера, 15:59
9
Карпина призвали поддержать Глушенкова
Вчера, 11:46
12
Орлов пристыдил Кругового за слова о Глушенкове
Вчера, 08:54
23
«Посмотрите, что творится»: Комличенко не верит, что сыграет со сборной России на ЧМ или Евро
24 ноября
11
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
24 ноября
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+