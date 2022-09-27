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Расписание матчей
Лига наций
Косово - Кипр
Косово - Кипр: обзор матча 27 сентября 2022
Косово
27.09.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа C2, 6 тур
5 : 1
Завершен
Кипр
22'
Ф. Муслия
47'
Э. Рашани
52'
В. Мурики
84'
В. Мурики
81'
В. Роберж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Кипр
Замена
И. Красники
️️️️
Ф. Хадергьонай
89'
ГОЛ! 4:1!
В. Мурики
Пас отдал
М. Рашица
84'
81'
ГОЛ! 3:1!
В. Роберж
Замена
М. Рашица
️️️️
А. Зенели
81'
72'
Замена
А. Какулис
️️️️
П. Сотириу
Желтая карточка
М. Криезиу
65'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
А. Ррахмани
64'
Замена
З. Битики
️️️️
Э. Рашани
64'
59'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
М. Ционис
59'
Замена
А. Гогич
️️️️
Г. Кастанос
ГОЛ! 3:0!
В. Мурики
Пас отдал
Ф. Муслия
52'
ГОЛ! 2:0!
Э. Рашани
Пас отдал
В. Мурики
47'
46'
Замена
Д. Христофи
️️️️
Л. Лоизу
43'
Желтая карточка
К. Артиматас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Муслия
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
10
Арбер Зенели
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
9
Берсант Целина
АП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
0
Валентин Роберж
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Фанос Кателарис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
21
Линдон Эмерллаху
ОП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
4
Илир Красники
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Иоаким Тумпас
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
3-3-3-1
1
Уйкани
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
4
Криезиу
21
Ррудхани
8
Муслия
8
Фазлийи
11
Рашани
9
Целина
10
Зенели
18
Мурики
3-4-3
1
Панайи
4
Андреу
0
Роберж
4
Иоанну
20
Кастанос
18
Артиматас
23
Кириаку
5
Кателарис
21
Ционис
3
Сотириу
10
Лоизу
13
Ррахмани
5
Дрешевич
5
Дрешевич
13
Ррахмани
2
Хадергьонай
4
Красники
4
Красники
2
Хадергьонай
11
Рашани
7
Битики
7
Битики
11
Рашани
10
Зенели
7
Рашица
7
Рашица
10
Зенели
20
Кастанос
6
Гогич
6
Гогич
20
Кастанос
3
Сотириу
11
Какулис
11
Какулис
3
Сотириу
21
Ционис
15
Папулис
15
Папулис
21
Ционис
10
Лоизу
9
Христофи
9
Христофи
10
Лоизу
Остались в запасе
Косово
Кипр
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
6
Хекуран Криэциу
ОП
21
Линдон Эмерллаху
ОП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Иоаким Тумпас
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Арьянет Мурич
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
6
Хекуран Криэциу
ОП
21
Линдон Эмерллаху
ОП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Иоаким Тумпас
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Косово - Кипр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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