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Расписание матчей
Лига наций
Болгария - Северная Македония
Болгария - Северная Македония: обзор матча 02 июня 2022
Болгария
02.06.2022, четверг, 19:00
Лига наций, группа C4, 1 тур
1 : 1
Завершен
Северная Македония
13'
К. Десподов
50'
М. Ристовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болгария - Северная Македония
Желтая карточка
М. Минчев
90'
+2
88'
Замена
С. Ристовски
️️️️
Д. Велкоски
Замена
М. Минчев
️️️️
Г. Миланов
87'
74'
Желтая карточка
Э. Эльмас
72'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
М. Ристовски
72'
Замена
Б. Николов
️️️️
С. Спировски
Замена
И. Стефанов
️️️️
Т. Неделев
71'
64'
Желтая карточка
С. Ашковски
Замена
Г. Костадинов
️️️️
Ф. Крастев
59'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Ристовски
46'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Д. Чурлинов
46'
Замена
Б. Миовски
️️️️
А. Трайковски
Замена
Г. Минчев
️️️️
А. Илиев
46'
Желтая карточка
Г. Миланов
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Десподов
Пас отдал
Т. Неделев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ПЗ
9
Атанас Илиев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
11
Кирил Десподов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
0
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
22
Илиян Стефанов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
7
Доминик Янков
АП
10
Георги Минчев
ЦФ
8
Андриан Краев
ЦФ
Северная Македония
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
0
Энис Фазлагич
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
9
Боян Миовски
ЦФ
0
Дориан Бабунски
ЦФ
3-2-4-1
13
Михайлов
19
Турицов
3
Христов
15
Христов
14
Недялков
18
Чочев
9
Илиев
17
Миланов
14
Крастев
8
Неделев
11
Десподов
3-3-3-1
23
Димитриевски
6
Муслиу
3
Ашковски
8
Алиоски
14
Велкоски
20
Спировски
19
Ристовски
10
Барди
7
Эльмас
11
Чурлинов
9
Трайковски
17
Миланов
17
Минчев
17
Минчев
17
Миланов
8
Неделев
22
Стефанов
22
Стефанов
8
Неделев
14
Крастев
7
Костадинов
7
Костадинов
14
Крастев
9
Илиев
10
Минчев
10
Минчев
9
Илиев
14
Велкоски
13
Ристовски
13
Ристовски
14
Велкоски
11
Чурлинов
8
Бабунски
8
Бабунски
11
Чурлинов
20
Спировски
16
Николов
16
Николов
20
Спировски
9
Трайковски
9
Миовски
9
Миовски
9
Трайковски
19
Ристовски
0
Бабунски
0
Бабунски
19
Ристовски
Остались в запасе
Болгария
Северная Македония
23
Иван Дюлгеров
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
0
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
7
Доминик Янков
АП
8
Андриан Краев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
0
Энис Фазлагич
ОП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
0
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
7
Доминик Янков
АП
8
Андриан Краев
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
0
Энис Фазлагич
ОП
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Болгария - Северная Македония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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