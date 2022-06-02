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Расписание матчей
Лига наций
Грузия - Гибралтар
Грузия - Гибралтар: обзор матча 02 июня 2022
Грузия
02.06.2022, четверг, 19:00
Лига наций, группа C4, 1 тур
4 : 0
Завершен
Гибралтар
12'
Х. Кварацхелия
33'
Г. Кашия
87'
Ж. Микаутадзе
88'
В. Казаишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грузия - Гибралтар
ГОЛ! 4:0!
В. Казаишвили
Пас отдал
С. Лобжанидзе
88'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
С. Лобжанидзе
87'
80'
Желтая карточка
Л. Кашаро
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Г. Чакветадзе
78'
73'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Л. Уолкер
66'
Замена
Д. Валарино
️️️️
И. Джолли
66'
Замена
А. Муэли
️️️️
Л. Эннсли
Замена
В. Казаишвили
️️️️
Х. Кварацхелия
63'
Замена
М. Кобахидзе
️️️️
Г. Кашия
63'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Г. Абурджания
63'
46'
Замена
Г. Торилья
️️️️
К. Ронан
46'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Р. Стач
Желтая карточка
Г. Гиорбелидзе
44'
Замена
Г. Гиорбелидзе
️️️️
Г. Цитаишвили
40'
Желтая карточка
Г. Чакветадзе
36'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кашия
Пас отдал
Х. Кварацхелия
33'
32'
Желтая карточка
И. Джолли
ГОЛ! 1:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
Г. Цитаишвили
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
6
Георгий Абурджания
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
14
Анзор Меквабишвили
ЦФ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
12
Скотт Баллентайн
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Лория
2
Какабадзе
4
Кашия
3
Хочолава
6
Абурджания
12
Лобжанидзе
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
19
Цитаишвили
22
Микаутадзе
14
Меквабишвили
3-2-3-2
23
Коулинг
6
Чиполина
6
Лопеш
2
Джолли
2
Вайзмэн
20
Бритто
12
Эннсли
8
Ронан
10
Уолкер
9
Стач
7
Кашаро
4
Кашия
13
Кобахидзе
13
Кобахидзе
4
Кашия
10
Чакветадзе
10
Квеквескири
10
Квеквескири
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
8
Казаишвили
8
Казаишвили
7
Кварацхелия
6
Абурджания
8
Китеишвили
8
Китеишвили
6
Абурджания
19
Цитаишвили
2
Гиорбелидзе
2
Гиорбелидзе
19
Цитаишвили
12
Эннсли
21
Муэли
21
Муэли
12
Эннсли
8
Ронан
22
Торилья
22
Торилья
8
Ронан
2
Джолли
3
Валарино
3
Валарино
2
Джолли
10
Уолкер
22
Эрнандес
22
Эрнандес
10
Уолкер
9
Стач
16
Кумбес
16
Кумбес
9
Стач
Остались в запасе
Грузия
Гибралтар
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Брэдли Банда
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Грузия - Гибралтар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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