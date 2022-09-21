Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Украина
Шотландия - Украина: обзор матча 21 сентября 2022
Шотландия
21.09.2022, среда, 21:45
Лига наций, группа B1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Украина
70'
Д. МакГинн
80'
Л. Дайкс
87'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Украина
90'
+2
Желтая карточка
Р. Малиновский
ГОЛ! 3:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
Р. Фрейзер
87'
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
К. Тирни
85'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Р. Кристи
85'
83'
Желтая карточка
С. Сидорчук
83'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
М. Мудрик
83'
Замена
А. Зубков
️️️️
А. Пихаленок
ГОЛ! 2:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
Р. Фрейзер
80'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Адамс
76'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Армстронг
76'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
70'
67'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Ярмоленко
67'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
А. Довбик
46'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Т. Степаненко
45'
+1
Желтая карточка
В. Бондарь
Замена
А. Хики
️️️️
Н. Паттерсон
26'
18'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Райан Кристи
АП
10
Че Адамс
ЦФ
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
17
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Росс МакКрори
ОП
8
Билли Гилмор
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-4-1-1
21
Гордон
6
Тирни
13
Хендри
16
Маккена
22
Паттерсон
4
Мактоминей
7
МакГинн
8
МакГрегор
17
Армстронг
11
Кристи
10
Адамс
4-1-1-3-1
12
Трубин
21
Караваев
5
Бондарь
22
Матвиенко
2
Михайличенко
6
Степаненко
17
Пихаленок
7
Ярмоленко
8
Малиновский
7
Мудрик
11
Довбик
6
Тирни
15
Тэйлор
15
Тэйлор
6
Тирни
22
Паттерсон
2
Хики
2
Хики
22
Паттерсон
11
Кристи
23
МакЛин
23
МакЛин
11
Кристи
17
Армстронг
20
Фрейзер
20
Фрейзер
17
Армстронг
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
7
Мудрик
19
Игнатенко
19
Игнатенко
7
Мудрик
6
Степаненко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
6
Степаненко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
17
Пихаленок
20
Зубков
20
Зубков
17
Пихаленок
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
Остались в запасе
Шотландия
Украина
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Шотландия - Украина
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Новости команд
Все
Шотландия
Украина
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
19 ноября
8
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
19 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+