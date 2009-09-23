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Расписание матчей
Германия. Кубок
Оснабрюк - Гамбург
Оснабрюк - Гамбург: обзор матча 23 сентября 2009
Оснабрюк
23.09.2009, среда, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оснабрюк - Гамбург
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0
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0
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Информация о матче
Стадион:
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