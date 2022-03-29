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Расписание матчей
Лига наций
Казахстан - Молдова
Казахстан - Молдова: обзор матча 29 марта 2022
Казахстан
29.03.2022, вторник, 17:00
Лига наций, группа C, Финал
0 : 1
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Молдова
13'
И. Армаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Молдова
120'
+2
Желтая карточка
А. Ионицэ
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
117'
Замена
А. Абикен
️️️️
А. Аимбетов
116'
Замена
Г. Жуков
️️️️
А. Тагыберген
103'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Н. Алип
103'
Желтая карточка
Н. Алип
87'
85'
Желтая карточка
Д. Мандриченко
81'
Желтая карточка
И. Армаш
73'
Желтая карточка
О. Рябчук
69'
Замена
Д. Мандриченко
️️️️
М. Платика
Замена
Б. Каиров
️️️️
М. Быстров
66'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
В. Васильев
66'
64'
Замена
А. Крачун
️️️️
В. Болохан
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
Г. Суюмбаев
46'
Желтая карточка
В. Васильев
44'
27'
Желтая карточка
В. Раца
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Армаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
14
Арман Кенесов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
14
Артур Крачун
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
18
Денис Фуртуна
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
20
Сергей Платика
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Шацкий
2
Малый
22
Марочкин
3
Алип
16
Суюмбаев
5
Куат
4
Быстров
8
Тагыберген
19
Зайнутдинов
14
Васильев
17
Аимбетов
3-2-3-1
23
Райлеан
16
Болохан
2
Армаш
5
Посмак
22
Раца
21
Ревенко
11
Каймаков
5
Платика
7
Ионицэ
9
Николаеску
16
Суюмбаев
19
Досмагамбетов
19
Досмагамбетов
16
Суюмбаев
3
Алип
21
Бейсебеков
21
Бейсебеков
3
Алип
4
Быстров
5
Каиров
5
Каиров
4
Быстров
8
Тагыберген
7
Жуков
7
Жуков
8
Тагыберген
17
Аимбетов
8
Абикен
8
Абикен
17
Аимбетов
14
Васильев
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
14
Васильев
16
Болохан
14
Крачун
14
Крачун
16
Болохан
5
Платика
10
Мандриченко
10
Мандриченко
5
Платика
Остались в запасе
Казахстан
Молдова
10
Думан Нарзилдаев
ОП
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
18
Денис Фуртуна
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
10
Думан Нарзилдаев
ОП
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
Остались в запасе
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
18
Денис Фуртуна
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Казахстан - Молдова
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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