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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Миллуолл
Вест Хэм - Миллуолл: обзор матча 25 августа 2009
Вест Хэм
25.08.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
3 : 1
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Хэм - Миллуолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
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Вест Хэм
- : -
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Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
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