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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Словакия
Норвегия - Словакия: обзор матча 25 марта 2022
Норвегия
25.03.2022, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Словакия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Норвегия - Словакия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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