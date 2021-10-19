Введите ваш ник на сайте

Порту - Милан

19.10.2021, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 3 тур Порту - Милан
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 6 0 0 17:6 +11 18
2. Атлетико М 6 2 1 3 7:8 -1 7
3. Порту 6 1 2 3 4:11 -7 5
4. Милан 6 1 1 4 6:9 -3 4
...
  • Читайте нас: 