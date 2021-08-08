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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Барселона - Ювентус
Барселона - Ювентус: обзор матча 08 августа 2021
Барселона
08.08.2021, воскресенье, 22:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барселона - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
0 : 1
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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