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Авангард - Сахалин

14.09.2021, Вторник, 18:00 мск Курск, стадион Трудовые Резервы Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур Авангард - Сахалин
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
5 тур
6 сентября, воскресенье 17:00 Авангард 0:0 Сахалин
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