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Квант - Строгино

30.09.2021, Четверг, 15:00 мск Обнинск, стадион Труд Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур Квант - Строгино
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
13 тур
18 августа, среда 13:00 Строгино 4:0 Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
10 тур
23 сентября, понедельник 16:00 Квант 0:1 Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
19 тур
13 апреля, суббота 16:00 Строгино 1:4 Квант
7 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Квант 0:0 Строгино
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