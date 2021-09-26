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Ленинградец - Красава

26.09.2021, Воскресенье, 16:00 мск Рощино, стадион Рощино Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур Ленинградец - Красава
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
2 тур
23 июля, пятница 19:00 Красава 1:1 Ленинградец
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