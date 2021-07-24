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Химик - Чертаново

24.07.2021, Суббота, 17:00 мск Дзержинск, стадион Химик Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 2 тур Химик - Чертаново
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