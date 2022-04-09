Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Трабзонспор
Газиантеп - Трабзонспор: обзор матча 09 апреля 2022
Газиантеп
09.04.2022, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Юнус Малли
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-3-4
19
Гювенк
29
Колкер
14
Тошка
70
Кициу
8
Соялп
21
Эрдоган
44
Максим
25
Фигейредо
9
Демир
28
Сагаль
5
Эрсой
4-3-1-2
1
Чакир
33
Перес
14
Уго
4
Денсвил
4
Тюркмен
24
Токез
17
Гамшик
33
Омюр
10
Вишча
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
Остались в запасе
Газиантеп
Трабзонспор
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Газиантеп - Трабзонспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Трабзонспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+