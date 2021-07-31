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Бавария - Наполи

31.07.2021, Суббота, 17:30 мск Товарищеские матчи, Июль Бавария - Наполи
Лига Чемпионов (2011/2012), группа A
4 тур
2 ноября, среда 23:45 Бавария 3:2 Наполи
3 тур
18 октября, вторник 22:45 Наполи 1:1 Бавария
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