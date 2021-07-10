Введите ваш ник на сайте
Материалы

Нюрнберг - Краснодар

10.07.2021, Суббота, 15:00 мск Нюрнберг, стадион Грюндиг-Арена Товарищеские матчи Нюрнберг - Краснодар
...
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 10 июля 2021, 17:06

    Игра ни о чём. Трудно будет в этом сезоне бороться за 10-е место.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 