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Реал Сосьедад - Леванте

28.08.2021, Суббота, 20:30 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 3 тур Реал Сосьедад - Леванте
Испания. Примера (2020/2021)
26 тур
7 марта, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:0 Леванте
14 тур
19 декабря, суббота 20:30 Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
34 тур
6 июля, понедельник 20:30 Леванте 1:1 Реал Сосьедад
11 тур
30 октября, среда 21:00 Реал Сосьедад 1:2 Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
15 марта, пятница 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Леванте
12 тур
9 ноября, пятница 23:00 Леванте 1:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 3:0 Леванте
5 тур
21 сентября, четверг 23:00 Леванте 3:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 20:15 Реал Сосьедад 1:1 Леванте
9 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Леванте 0:4 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
1 мая, пятница 21:45 Реал Сосьедад 3:0 Леванте
16 тур
20 декабря, суббота 20:00 Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 0:0 Леванте
4 тур
14 сентября, суббота 20:00 Леванте 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
17 февраля, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 1:1 Леванте
5 тур
23 сентября, воскресенье 18:00 Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Реал Сосьедад 1:3 Леванте
10 тур
26 октября, среда 22:00 Леванте 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
2 марта, среда 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Леванте
7 тур
17 октября, воскресенье 19:00 Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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