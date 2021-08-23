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Материалы

Леванте - Реал

22.08.2021, Воскресенье, 23:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Примера, 2 тур Леванте - Реал
Испания. Примера (2020/2021)
21 тур
30 января, суббота 18:15 Реал 1:2 Леванте
5 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Леванте 0:2 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
25 тур
22 февраля, суббота 23:00 Леванте 1:0 Реал
4 тур
14 сентября, суббота 14:00 Реал 3:2 Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
25 тур
24 февраля, воскресенье 22:45 Леванте 1:2 Реал
9 тур
20 октября, суббота 14:00 Реал 1:2 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
22 тур
3 февраля, суббота 22:45 Леванте 2:2 Реал
3 тур
9 сентября, суббота 14:00 Реал 1:1 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
27 тур
2 марта, среда 23:00 Леванте 1:3 Реал
8 тур
17 октября, суббота 17:00 Реал 3:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Леванте
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Леванте 0:5 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Реал 3:0 Леванте
8 тур
5 октября, суббота 22:00 Леванте 2:3 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
6 апреля, суббота 20:00 Реал 5:1 Леванте
11 тур
12 ноября, понедельник 00:30 Леванте 1:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
13 февраля, понедельник 00:30 Реал 4:2 Леванте
4 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Леванте 1:0 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
24 тур
19 февраля, суббота 22:00 Реал 2:0 Леванте
5 тур
25 сентября, суббота 22:00 Леванте 0:0 Реал
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 23:55 Леванте 2:0 Реал
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 23:55 Реал 8:0 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Реал 5:2 Леванте
19 тур
13 января, воскресенье 21:00 Леванте 0:2 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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