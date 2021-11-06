РБ Лейпциг - Боруссия

|Финал
|13 мая, четверг
|21:45
|РБ Лейпциг
|1:4
|Боруссия
|Финал
|13 мая, четверг
|21:45
|РБ Лейпциг
|1:4
|Боруссия
|32 тур
|8 мая, суббота
|16:30
|Боруссия
|3:2
|РБ Лейпциг
|15 тур
|9 января, суббота
|20:30
|РБ Лейпциг
|1:3
|Боруссия
|33 тур
|20 июня, суббота
|16:30
|РБ Лейпциг
|0:2
|Боруссия
|16 тур
|17 декабря, вторник
|22:30
|Боруссия
|3:3
|РБ Лейпциг
|18 тур
|19 января, суббота
|20:30
|РБ Лейпциг
|0:1
|Боруссия
|1 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Боруссия
|4:1
|РБ Лейпциг
|25 тур
|3 марта, суббота
|20:30
|РБ Лейпциг
|1:1
|Боруссия
|8 тур
|14 октября, суббота
|19:30
|Боруссия
|2:3
|РБ Лейпциг
|19 тур
|4 февраля, суббота
|20:30
|Боруссия
|1:0
|РБ Лейпциг
|2 тур
|10 сентября, суббота
|19:30
|РБ Лейпциг
|1:0
|Боруссия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97:37
|+60
|77
|2.
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85:52
|+33
|69
|3.
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80:47
|+33
|64
|4.
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72:37
|+35
|58
|5.
|Унион
|34
|16
|9
|9
|50:44
|+6
|57
|6.
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58:46
|+12
|55
|7.
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52:49
|+3
|52
|8.
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50:45
|+5
|46
|9.
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58:60
|-2
|46
|10.
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54:61
|-7
|45
|11.
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45:49
|-4
|42
|12.
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43:54
|-11
|42
|13.
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38:52
|-14
|42
|14.
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39:56
|-17
|38
|15.
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41:59
|-18
|33
|16.
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37:71
|-34
|33
|17.
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27:53
|-26
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28:82
|-54
|18