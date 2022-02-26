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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Пардубице
Виктория - Пардубице: обзор матча 26 февраля 2022
Виктория
26.02.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Пардубице
34'
Л. Гейда
44'
Я. Копиц
49'
М. Гавел
90+1'
Т. Хоры
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Пардубице
ГОЛ! 4:0!
Т. Хоры
90'
+1
83'
Замена
В. Патрак
️️️️
К. Вацек
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
76'
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Сикора
76'
72'
Замена
Т. Челюстка
️️️️
Д. Костка
66'
Желтая карточка
Д. Костка
Замена
М. Тврдон
️️️️
И. Станек
61'
Замена
А. Чермак
️️️️
Я. Копиц
58'
Замена
М. Труса
️️️️
П. Буха
58'
ГОЛ! 3:0!
М. Гавел
Пас отдал
П. Буха
49'
ГОЛ! 2:0!
Я. Копиц
Пас отдал
Я. Сикора
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гейда
Пас отдал
Л. Калвах
34'
Пенальти не реализован!
П. Буха
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Пардубице
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
20
Каду
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
25
Каша
2
Гейда
24
Гавел
4
Холик
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
8
Москера
49
Сикора
9
3-5
7
Вацек
24
Солил
28
5
Чихак
9
24
1
Летачек
31
Костка
36
Станек
13
Тврдон
13
Тврдон
36
Станек
10
Копиц
47
Чермак
47
Чермак
10
Копиц
49
Сикора
10
Шулц
10
Шулц
49
Сикора
20
Буха
46
Труса
46
Труса
20
Буха
9
25
Хоры
25
Хоры
9
7
Вацек
10
Патрак
10
Патрак
7
Вацек
31
Костка
37
Челюстка
37
Челюстка
31
Костка
Остались в запасе
Виктория
Пардубице
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Виктория - Пардубице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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