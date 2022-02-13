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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Яблонец
Карвина - Яблонец: обзор матча 13 февраля 2022
Карвина
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Яблонец
51'
Л. Чмелик (П)
85'
В. Пиларж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карвина - Яблонец
Желтая карточка
А. Янош
90'
+3
Замена
А. Свобода
️️️️
Ф. Зорван
89'
Замена
M. Papadopulos
️️️️
К. Косе
89'
85'
ГОЛ! 1:1!
В. Пиларж
Пас отдал
М. Кратохвил
Замена
В. Синявский
️️️️
L. Bartosak
80'
76'
Замена
V. Kadlec
️️️️
Л. Холик
Замена
L. Holik
️️️️
Л. Чмелик
69'
64'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Д. Гоушка
59'
Желтая карточка
М. Кратохвил
Желтая карточка
L. Bartosak
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Чмелик
51'
50'
Желтая карточка
Я. Зелены
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Карвина
12
Marco Túlio
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
14
Антонин Свобода
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
3-4-4
31
3
44
8
Янош
5
Косе
8
Зорван
19
9
Чмелик
17
Дуросинми
44
Шехич
91
4-3-1-1
1
Гануш
4
Холик
30
Зелены
4
Мартинец
27
Кубишта
27
Кратохвил
3
Хюбшман
8
Гоушка
11
Пиларж
26
Малински
31
99
Синявский
99
Синявский
31
8
Зорван
14
Свобода
14
Свобода
8
Зорван
9
Чмелик
0
0
9
Чмелик
5
Косе
27
27
5
Косе
8
Гоушка
7
Поважанец
7
Поважанец
8
Гоушка
4
Холик
7
7
4
Холик
Остались в запасе
Карвина
Яблонец
12
Marco Túlio
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Антонин Ваничек
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
12
Marco Túlio
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Антонин Ваничек
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Карвина - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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