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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Виктория
Карвина - Виктория: обзор матча 18 декабря 2021
Карвина
18.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
45'
М. Гавел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Виктория
88'
Замена
Ф. Каша
️️️️
Я. Сикора
Замена
А. Свобода
️️️️
L. Bartosak
86'
81'
Замена
Д. Яношек
️️️️
П. Буха
81'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
П. Шулц
Замена
В. Синявский
️️️️
R. Mikus
62'
58'
Замена
Т. Хоры
️️️️
А. Чермак
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Гавел
Пас отдал
Я. Сикора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
9
Алеш Несицки
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
10
Павел Шулц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Карвина
18
Jakub Drobek
ВР
8
Tomáš Jursa
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
Виктория
20
Šimon Falta
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
3-2-2-4
39
Крапка
0
12
3
31
5
Косе
9
Несицки
32
27
10
44
Шехич
4-4-2
36
Станек
4
Перница
2
Гейда
24
Гавел
14
Ржезник
23
Калвах
47
Чермак
20
Буха
10
Шулц
8
Москера
49
Сикора
10
99
Синявский
99
Синявский
10
31
14
Свобода
14
Свобода
31
49
Сикора
25
Каша
25
Каша
49
Сикора
20
Буха
39
Яношек
39
Яношек
20
Буха
47
Чермак
25
Хоры
25
Хоры
47
Чермак
10
Шулц
11
Каямба
11
Каямба
10
Шулц
Остались в запасе
Карвина
Виктория
18
Jakub Drobek
ВР
8
Tomáš Jursa
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
20
Šimon Falta
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
18
Jakub Drobek
ВР
8
Tomáš Jursa
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
Остались в запасе
20
Šimon Falta
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Карвина - Виктория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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