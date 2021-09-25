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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Виктория
Пардубице - Виктория: обзор матча 25 сентября 2021
Пардубице
25.09.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
75'
Л. Гейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Виктория
89'
Замена
А. Чермак
️️️️
J. David Beauguel
84'
Замена
Л. Калвах
️️️️
Д. Яношек
Замена
D. Huf
️️️️
Д. Костка
83'
Замена
S. Lee
️️️️
Т. Солил
83'
Желтая карточка
Д. Костка
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гейда
75'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Я. Сикора
Замена
P. Cerny
️️️️
М. Хытил
69'
46'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Я. Копиц
46'
Замена
П. Шулц
️️️️
Д. Москера
Замена
Л. Черв
️️️️
Каду
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
13
Моймир Хытил
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
31
Marek Bohac
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
20
Каду
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Пардубице
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Виктория
25
Филип Каша
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
2-5
13
Хытил
24
Солил
0
31
Костка
14
20
Каду
37
Челюстка
4-3-2-1
36
Станек
2
Гейда
4
Перница
14
Ржезник
24
Гавел
10
Копиц
20
Буха
39
Яношек
49
Сикора
8
Москера
9
20
Каду
6
Черв
6
Черв
20
Каду
24
Солил
10
10
24
Солил
13
Хытил
9
9
13
Хытил
31
Костка
9
9
31
Костка
39
Яношек
23
Калвах
23
Калвах
39
Яношек
9
47
Чермак
47
Чермак
9
8
Москера
10
Шулц
10
Шулц
8
Москера
10
Копиц
25
Хоры
25
Хоры
10
Копиц
49
Сикора
11
Каямба
11
Каямба
49
Сикора
Остались в запасе
Пардубице
Виктория
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
25
Филип Каша
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
25
Matej Vit
ЦФ
Остались в запасе
25
Филип Каша
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Пардубице - Виктория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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