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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Карвина
Виктория - Карвина: обзор матча 22 августа 2021
Виктория
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Карвина
33'
Т. Хоры (П)
76'
Ф. Каша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Карвина
Замена
Р. Ржезник
️️️️
М. Гавел
83'
80'
Замена
А. Несицки
️️️️
D. Stropek
Желтая карточка
М. Гавел
77'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Каша
Пас отдал
Д. Яношек
76'
75'
Желтая карточка
М. Юрасек
72'
Замена
R. Tavares
️️️️
Э. Шехич
Замена
П. Шулц
️️️️
М. Кацер
70'
69'
Желтая карточка
Э. Шехич
61'
Замена
А. Свобода
️️️️
R. Mikus
Замена
Д. Москера
️️️️
Š. Falta
60'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
60'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Т. Хоры
60'
Желтая карточка
Д. Яношек
55'
46'
Замена
М. Юрасек
️️️️
P. Buchta
45'
Желтая карточка
Э. Сантос
37'
Желтая карточка
M. Papadopulos
33'
Желтая карточка
А. Крапка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Хоры
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
25
Филип Каша
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Павел Шулц
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Карвина
21
Jean
ЦП
9
Алеш Несицки
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
4-2-5
14
Брабец
11
Хибс
20
24
Гавел
20
Буха
39
Яношек
66
Кацер
16
11
Каямба
25
Хоры
25
Каша
3-2-1-4
39
Крапка
3
Сантос
23
3
44
5
Косе
44
Шехич
10
27
26
20
8
Москера
8
Москера
20
24
Гавел
14
Ржезник
14
Ржезник
24
Гавел
66
Кацер
10
Шулц
10
Шулц
66
Кацер
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
25
Хоры
9
9
25
Хоры
23
9
Несицки
9
Несицки
23
3
31
Юрасек
31
Юрасек
3
10
14
Свобода
14
Свобода
10
44
Шехич
33
33
44
Шехич
Остались в запасе
Виктория
Карвина
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
21
Jean
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Остались в запасе
21
Jean
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Виктория - Карвина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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