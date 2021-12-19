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Оуд-Хеверли - Стандард

19.12.2021, Воскресенье, 23:00 мск Бельгия. Про-Лига, 20 тур Оуд-Хеверли - Стандард
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
11 тур
16 октября, суббота 21:45 Стандард 2:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
24 тур
6 февраля, суббота 22:45 Стандард 1:1 Оуд-Хеверли
5 тур
12 сентября, суббота 19:30 Оуд-Хеверли 1:0 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
24 тур
30 января, суббота 20:00 Оуд-Хеверли 0:2 Стандард
9 тур
26 сентября, суббота 21:30 Стандард 2:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
18 тур
8 декабря, воскресенье 17:30 Оуд-Хеверли 0:0 Стандард
4 тур
18 августа, воскресенье 16:30 Стандард 1:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
29 тур
9 марта, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 0:4 Стандард
14 тур
4 ноября, воскресенье 23:30 Стандард 2:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Стандард 4:0 Оуд-Хеверли
14 тур
18 ноября, пятница 23:30 Оуд-Хеверли 1:3 Стандард
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