Оуд-Хеверли - Стандард

|11 тур
|16 октября, суббота
|21:45
|Стандард
|2:2
|Оуд-Хеверли
|11 тур
|16 октября, суббота
|21:45
|Стандард
|2:2
|Оуд-Хеверли
|24 тур
|6 февраля, суббота
|22:45
|Стандард
|1:1
|Оуд-Хеверли
|5 тур
|12 сентября, суббота
|19:30
|Оуд-Хеверли
|1:0
|Стандард
|24 тур
|30 января, суббота
|20:00
|Оуд-Хеверли
|0:2
|Стандард
|9 тур
|26 сентября, суббота
|21:30
|Стандард
|2:2
|Оуд-Хеверли
|18 тур
|8 декабря, воскресенье
|17:30
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Стандард
|4 тур
|18 августа, воскресенье
|16:30
|Стандард
|1:0
|Оуд-Хеверли
|29 тур
|9 марта, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|0:4
|Стандард
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|23:30
|Стандард
|2:0
|Оуд-Хеверли
|29 тур
|18 марта, воскресенье
|17:30
|Стандард
|4:0
|Оуд-Хеверли
|14 тур
|18 ноября, пятница
|23:30
|Оуд-Хеверли
|1:3
|Стандард