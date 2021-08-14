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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Твенте
Фортуна - Твенте: обзор матча 14 августа 2021
Фортуна
14.08.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 1
Завершен
Твенте
61'
М. Сентьенс
81'
T. Lake
35'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Твенте
Замена
Т. Верлинден
️️️️
S. Baghdadi
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
T. Lake
Пас отдал
Т. Теки
81'
80'
Желтая карточка
К. Мениг
Желтая карточка
Л. Дуарте
72'
67'
Замена
М. Садилек
️️️️
Р. Зерруки
67'
Замена
М. Влап
️️️️
Д. Лимниос
ГОЛ! 1:1!
М. Сентьенс
Пас отдал
T. Lake
61'
Замена
T. Lake
️️️️
A. Musaba
60'
54'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Г. Смал
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Д. Кокс
42'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
К. Мениг
33'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
М. Сентьенс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фортуна
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
26
Toshio Lake
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
23
Михал Садилек
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
14
Мичел Влап
АП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
2-1-5
12
Рота
4
Янссен
20
Сентьенс
27
Кокс
5
1
ван Ош
4
Анга
10
Ферати
1-2-1-5
1
Уннершталь
20
6
Зерруки
5
Босх
18
Лимниос
24
Остерволде
21
Илич
11
Мениг
3
Преппер
5
Смал
27
Кокс
6
Дуарте
6
Дуарте
27
Кокс
19
26
26
19
5
7
Верлинден
7
Верлинден
5
6
Зерруки
23
Садилек
23
Садилек
6
Зерруки
18
Лимниос
14
Влап
14
Влап
18
Лимниос
5
Смал
2
Хилгерс
2
Хилгерс
5
Смал
Остались в запасе
Фортуна
Твенте
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
77
Аднан Угур
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Жеффри де Ланж
ВР
80
Годфрид Ремерато
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
77
Аднан Угур
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
80
Годфрид Ремерато
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Фортуна - Твенте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Твенте
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
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7 ноября
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