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Ворскла - Черноморец

01.11.2021, Понедельник, 20:30 мск Украина. Премьер-лига, 13 тур Ворскла - Черноморец
Украина. Плей-офф (2018/2019)
31 тур
25 мая, суббота 17:00 Ворскла 1:2 Черноморец
26 тур
27 апреля, суббота 14:00 Черноморец 1:2 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 18:00 Черноморец 0:1 Ворскла
7 тур
31 августа, пятница 19:00 Ворскла 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
3 марта, суббота 18:00 Ворскла 2:1 Черноморец
11 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Черноморец 0:3 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
12 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Черноморец 1:2 Ворскла
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
22 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
9 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:0 Ворскла
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 27 октября, вторник 20:30 Ворскла 0:0 Черноморец
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 23 сентября, среда 19:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
24 мая, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
12 тур
8 ноября, суббота 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 15:30 Ворскла 0:1 Черноморец
2 тур
21 июля, воскресенье 22:30 Черноморец 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
4 тур
5 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 0:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 17:00 Черноморец 2:1 Ворскла
9 тур
10 сентября, суббота 18:00 Ворскла 3:1 Черноморец
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 19:00 Черноморец 1:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
24 тур
10 апреля, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Ворскла
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ворскла 0:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Ворскла 2:1 Черноморец
14 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2007/2008)
22 тур
23 марта, воскресенье 16:00 Ворскла 2:0 Черноморец
7 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Черноморец 1:0 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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