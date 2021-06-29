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Чунейт Чакир (Стамбул)
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Хорватия - Испания

28.06.2021, Понедельник, 19:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 1/8 финала Хорватия - Испания
Лига наций (2018/2019), группа A4
5 тур
15 ноября, четверг 22:45 Хорватия 3:2 Испания
2 тур
11 сентября, вторник 21:45 Испания 6:0 Хорватия
Чемпионат Европы 2016, группа D
3 тур
21 июня, вторник 22:00 Хорватия 2:1 Испания
Чемпионат Европы 2012, группа C
Групповой раунд, 3 тур
18 июня, понедельник 22:45 Хорватия 0:1 Испания
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    Рейтинг: +479

    FCLM_FCRM 28 июня 2021, 22:44

    Украшение турнира

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 28 июня 2021, 22:13

    Жаль хорватов.... Они бились.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 28 июня 2021, 21:12

    Вот сила воли у Хорватии с 1:3 до 3:3 и добились продолжения игры. Но увы 3:4, есть ещё 20 мин. и счет стал 3:5.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 28 июня 2021, 20:35

    Уррра! Старичок Торрес забил!

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    Рейтинг: +115

    anomalist > Fusballer 28 июня 2021, 20:46

    Это другой Торрес

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Fusballer 28 июня 2021, 20:46

    Ты за кого болеешь?

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > vladimir-7 28 июня 2021, 20:51

    За старичка Торреса!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > anomalist 28 июня 2021, 20:52

    Торрес един!

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    Рейтинг: +425

    TANNER 28 июня 2021, 19:49

    У Симона произошел просто несчастный случай. Больше напрягает то что в составе Испании до сих пор есть Мората. Мората в составе - считай игра в десятером. Хз, ничего против него не имею, но он совсем уж никакой

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    Рейтинг: +2362

    CSKA471 > TANNER 28 июня 2021, 23:20

    В итоге он забил победный гол)

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    Рейтинг: +3787

    Алехсбургер. 28 июня 2021, 19:29

    Зобнин потерял первое место по фарту...

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    Рейтинг: +185

    Shinra 28 июня 2021, 19:28

    Лучший бомбардир Евро по фамилии Автогол снова потрясает своим мастерством.
    Вообще такое ощущение, что на этом ЧЕ мяч какой-то лёгкий и скакучий. Стандарт УЕФА допускает, насколько я помню, некоторый диапазон для массы и прочих параметров спортивного снаряда. Возможно, что все беды от этого.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > Shinra 28 июня 2021, 19:31

    Точно! Из-за мяча наши вылетели! Надо подать жалобу в УЕФА!

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    Рейтинг: +185

    Shinra > Fusballer 28 июня 2021, 19:34

    Не, нашим не помог бы даже самонаводящийся на ворота мяч.

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    Рейтинг: +67940

    portero 28 июня 2021, 19:25

    Писец воротчику....

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 28 июня 2021, 19:21

    Симон Симоныч...

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 28 июня 2021, 18:08

    Думаю, что это последняя игра Хорватии на этом ЕВРО

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > vladimir-7 28 июня 2021, 20:45

    Лично мне жаль.

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