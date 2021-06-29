Хорватия - Испания

Украшение турнира
|5 тур
|15 ноября, четверг
|22:45
|Хорватия
|3:2
|Испания
|2 тур
|11 сентября, вторник
|21:45
|Испания
|6:0
|Хорватия
|5 тур
|15 ноября, четверг
|22:45
|Хорватия
|3:2
|Испания
|2 тур
|11 сентября, вторник
|21:45
|Испания
|6:0
|Хорватия
Жаль хорватов.... Они бились.
Вот сила воли у Хорватии с 1:3 до 3:3 и добились продолжения игры. Но увы 3:4, есть ещё 20 мин. и счет стал 3:5.
Уррра! Старичок Торрес забил!
Ты за кого болеешь?
За старичка Торреса!
У Симона произошел просто несчастный случай. Больше напрягает то что в составе Испании до сих пор есть Мората. Мората в составе - считай игра в десятером. Хз, ничего против него не имею, но он совсем уж никакой
Зобнин потерял первое место по фарту...
Лучший бомбардир Евро по фамилии Автогол снова потрясает своим мастерством.
Вообще такое ощущение, что на этом ЧЕ мяч какой-то лёгкий и скакучий. Стандарт УЕФА допускает, насколько я помню, некоторый диапазон для массы и прочих параметров спортивного снаряда. Возможно, что все беды от этого.
Симон Симоныч...
Думаю, что это последняя игра Хорватии на этом ЕВРО
Лично мне жаль.