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Алжир - Мали

06.06.2021, Воскресенье, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Алжир - Мали
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа H
6 тур
10 сентября, вторник 23:30 Алжир 1:0 Мали
2 тур
10 июня, воскресенье 23:00 Мали 2:1 Алжир
Кубок Африканских Наций 2010, группа A
2 тур
14 января, четверг 19:00 Мали 0:1 Алжир
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