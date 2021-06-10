США - Коста-Рика

|Пятый раунд, 7 тур
|2 сентября, суббота
|01:55
|США
|0:2
|Коста-Рика
|Пятый раунд, 2 тур
|16 ноября, среда
|05:05
|Коста-Рика
|4:0
|США
|Пятый раунд, 7 тур
|2 сентября, суббота
|01:55
|США
|0:2
|Коста-Рика
|Пятый раунд, 2 тур
|16 ноября, среда
|05:05
|Коста-Рика
|4:0
|США
|Плей-офф, 1/2 финала
|23 июля, воскресенье
|05:00
|Коста-Рика
|0:2
|США
|Групповой этап, 2 тур
|8 июня, среда
|03:00
|США
|4:0
|Коста-Рика
|Финальный раунд, 7 тур
|7 сентября, суббота
|06:00
|Коста-Рика
|3:1
|США
|Финальный раунд, 2 тур
|23 марта, суббота
|06:10
|США
|1:0
|Коста-Рика
|3 тур
|17 июля, среда
|04:00
|США
|1:0
|Коста-Рика