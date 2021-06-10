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США - Коста-Рика

10.06.2021, Четверг, 02:00 мск Товарищеские матчи. Сборные США - Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2016/2017)
Пятый раунд, 7 тур
2 сентября, суббота 01:55 США 0:2 Коста-Рика
Пятый раунд, 2 тур
16 ноября, среда 05:05 Коста-Рика 4:0 США
Золотой кубок КОНКАКАФ 2017
Плей-офф, 1/2 финала
23 июля, воскресенье 05:00 Коста-Рика 0:2 США
Кубок Америки 2016, группа A
Групповой этап, 2 тур
8 июня, среда 03:00 США 4:0 Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 7 тур
7 сентября, суббота 06:00 Коста-Рика 3:1 США
Финальный раунд, 2 тур
23 марта, суббота 06:10 США 1:0 Коста-Рика
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, группа C
3 тур
17 июля, среда 04:00 США 1:0 Коста-Рика
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