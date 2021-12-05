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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Кристиансунд
Сандефьорд - Кристиансунд: обзор матча 05 декабря 2021
Сандефьорд
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
3 : 2
Завершен
Кристиансунд
39'
А. Тветер
45+1'
Э. Бренден
54'
Т. Гьертсен
78'
Й. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Кристиансунд
Желтая карточка
Б. Вембангомо
90'
+1
Замена
A. Sodlund
️️️️
Э. Бренден
90'
Замена
L. Markmanrud
️️️️
Х. Сингх
80'
78'
ГОЛ! 2:2!
Й. Исаксен
Пас отдал
А. Муколли
66'
Замена
А. Муколли
️️️️
Б. Бай
66'
Замена
А. Диоп
️️️️
М. Мава
66'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
66'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
A. Askar
57'
Желтая карточка
S. Nilsen
54'
ГОЛ! 2:1!
Т. Гьертсен
Пас отдал
S. Nilsen
ГОЛ! 2:0!
Э. Бренден
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Тветер
Пас отдал
К. Хансен
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
4
Ivar Furu
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
5
7
1
9
Тветер
99
Хансен
10
1-2-5
34
МакДермотт
19
6
7
Гьертсен
22
6
Исаксен
19
Картум
13
Бай
77
24
Сингх
3
3
24
Сингх
15
Бренден
24
24
15
Бренден
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
77
9
Виллумссон
9
Виллумссон
77
14
Мава
28
Диоп
28
Диоп
14
Мава
13
Бай
98
Муколли
98
Муколли
13
Бай
Остались в запасе
Сандефьорд
Кристиансунд
10
Moussa Njie
ЦП
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
4
Ivar Furu
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
10
Moussa Njie
ЦП
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
4
Ivar Furu
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Сандефьорд - Кристиансунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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