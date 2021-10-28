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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Викинг
Бранн - Викинг: обзор матча 28 октября 2021
Бранн
28.10.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
0 : 2
Завершен
Викинг
65'
К. Кабран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Викинг
85'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
З. Трипич
Замена
K. Skaanes
️️️️
Р. Тэйлор
84'
Замена
О. Бломберг
️️️️
М. Расмуссен
84'
71'
Желтая карточка
А. Остбю
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Кабран
Пас отдал
З. Трипич
60'
Желтая карточка
Д. Стенснесс
54'
Желтая карточка
К. Кабран
46'
Замена
К. Кабран
️️️️
Х. Танген
46'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Я. де Ланлай
Замена
R. Ullaland Hove
️️️️
Л. Жерсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Ларс Жерсон
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Бранн
6
Vajebah Sakor
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
4-5
22
Грил
7
Майре
11
Финне
21
Тэйлор
9
Жерсон
6
Нильсен
19
Хеггебе
24
Странд
20
Расмуссен
24
Кристиансен
2-5
1
Остбю
6
Стенснесс
10
Трипич
16
Лекберг
3
Веватне
23
Викстоль
27
Танген
8
Белл
9
Жерсон
6
6
9
Жерсон
20
Расмуссен
11
Бломберг
11
Бломберг
20
Расмуссен
21
Тэйлор
19
19
21
Тэйлор
11
де Ланлай
20
Паттинама
20
Паттинама
11
де Ланлай
10
Трипич
10
10
10
Трипич
27
Танген
11
Кабран
11
Кабран
27
Танген
Остались в запасе
Бранн
Викинг
6
Vajebah Sakor
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
1
Патрик Гуннарссон
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
6
Vajebah Sakor
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Гуннарссон
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Бранн - Викинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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