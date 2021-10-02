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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Сандефьорд
Викинг - Сандефьорд: обзор матча 02 октября 2021
Викинг
02.10.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 1
Завершен
Сандефьорд
49'
В. Бериша
78'
В. Бериша
57'
M. Kreuzriegler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Сандефьорд
90'
+1
Замена
Z. Eduardo
️️️️
Х. Сингх
84'
Замена
A. Sodlund
️️️️
В. Куртович
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
В. Бериша
83'
ГОЛ! 2:1!
В. Бериша
Пас отдал
В. Веватне
78'
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Я. де Ланлай
68'
63'
Замена
M. Njie
️️️️
Д. Вега
57'
ГОЛ! 1:1!
M. Kreuzriegler
ГОЛ! 1:0!
В. Бериша
Пас отдал
Х. Танген
49'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
46'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
43'
25'
Желтая карточка
М. Валес
Замена
А. Остбю
️️️️
К. Лекберг
20'
Красная карточка
П. Гуннарссон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сандефьорд
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
2-5
1
Гуннарссон
6
Стенснесс
10
Трипич
27
Танген
14
Бериша
4
Брекало
23
Викстоль
8
Белл
2-5
15
Вега
3
Валес
24
Сингх
7
4
5
6
Мерк
16
Лекберг
1
Остбю
1
Остбю
16
Лекберг
14
Бериша
20
Паттинама
20
Паттинама
14
Бериша
23
Викстоль
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
23
Викстоль
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
15
Вега
10
10
15
Вега
24
Сингх
8
8
24
Сингх
19
Куртович
24
24
19
Куртович
Остались в запасе
Викинг
Сандефьорд
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Викинг - Сандефьорд
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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