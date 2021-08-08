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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Кристиансунд
Викинг - Кристиансунд: обзор матча 08 августа 2021
Викинг
08.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
3 : 2
Завершен
Кристиансунд
9'
З. Трипич
80'
З. Трипич
35'
S. Nilsen
88'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Кристиансунд
Желтая карточка
З. Трипич
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:2!
Б. Бай
Пас отдал
A. Askar
ГОЛ! 2:1!
З. Трипич
Пас отдал
Р. Даниэль Викстоль
80'
74'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
D. Peter Ulvestad
74'
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Т. Гьертсен
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
К. Лекберг
64'
61'
Желтая карточка
D. Peter Ulvestad
58'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Л. Каллудра
54'
Замена
E. Hadaya
️️️️
Ш. МакДермотт
Желтая карточка
М. Траоре
52'
46'
Замена
А. Муколли
️️️️
E. Sivertsen
Замена
М. Траоре
️️️️
В. Бериша
45'
42'
Желтая карточка
Т. Гьертсен
35'
ГОЛ! 1:1!
S. Nilsen
ГОЛ! 1:0!
З. Трипич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
10
Златко Трипич
ЦП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Викинг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Кристиансунд
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
30
Elia Hadaya
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
1-5
1
Остбю
10
Трипич
8
Белл
14
Бериша
11
Кабран
27
Танген
16
Лекберг
2-3-5
34
МакДермотт
19
15
6
10
Каллудра
7
Гьертсен
28
Диоп
22
77
13
Бай
23
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
14
Бериша
24
Траоре
24
Траоре
14
Бериша
5
5
34
МакДермотт
30
30
34
МакДермотт
15
98
Муколли
98
Муколли
15
6
Исаксен
6
Исаксен
10
Каллудра
19
Картум
19
Картум
10
Каллудра
7
Гьертсен
11
Сивертсен
11
Сивертсен
7
Гьертсен
Остались в запасе
Викинг
Кристиансунд
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Викинг - Кристиансунд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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