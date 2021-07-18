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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Сандефьорд
Кристиансунд - Сандефьорд: обзор матча 18 июля 2021
Кристиансунд
18.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
2 : 0
Завершен
Сандефьорд
56'
К. Асбак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Сандефьорд
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
83'
77'
Замена
A. Sodlund
️️️️
A. Ordagić
77'
Замена
М. Валес
️️️️
Z. Eduardo
Замена
️️️️
А. Диоп
77'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
77'
Желтая карточка
С. Эрик Картум
72'
71'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Ф. Ньенету
Замена
Б. Бай
️️️️
А. Муколли
59'
Замена
A. Askar
️️️️
S. Nilsen
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Асбак
56'
Желтая карточка
A. Hopmark
48'
Желтая карточка
S. Nilsen
33'
13'
Желтая карточка
Z. Eduardo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
7
Франклин Ньенету
ПВ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
30
Elia Hadaya
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-5-2-1
34
МакДермотт
3
Асбак
19
19
Картум
77
Скарсем
7
Гьертсен
6
28
Диоп
98
Муколли
9
Виллумссон
22
2-1-1-5
2
Хаакенстад
5
Вембангомо
19
Куртович
7
Ньенету
5
9
Тветер
8
10
4
98
Муколли
13
Бай
13
Бай
98
Муколли
22
77
77
22
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
9
Виллумссон
15
Кастрати
15
Кастрати
9
Виллумссон
10
24
24
10
7
Ньенету
28
Гуссиас
28
Гуссиас
7
Ньенету
8
3
Валес
3
Валес
8
Остались в запасе
Кристиансунд
Сандефьорд
30
Elia Hadaya
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Кристиансунд - Сандефьорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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2018.02.20 19:50
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2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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