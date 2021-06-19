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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Викинг
Сандефьорд - Викинг: обзор матча 19 июня 2021
Сандефьорд
19.06.2021, суббота, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
3 : 0
Завершен
Викинг
58'
К. Хансен
90+4'
С. Гуссиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Викинг
ГОЛ! 2:0!
С. Гуссиас
90'
+4
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
80'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
К. Хансен
80'
Замена
Э. Бренден
️️️️
E. Valles
79'
76'
Замена
Х. Хауген
️️️️
В. Бериша
Замена
В. Куртович
️️️️
A. Ordagić
69'
Замена
Z. Eduardo
️️️️
M. Kreuzriegler
64'
64'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
Х. Танген
63'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
R. Ullaland Hove
ГОЛ! 1:0!
К. Хансен
Пас отдал
А. Тветер
58'
46'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
К. Кабран
43'
Желтая карточка
К. Кабран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
2-1-1-5
5
Вембангомо
2
Хаакенстад
24
Сингх
99
Хансен
10
9
Тветер
7
4
5
3-1-2-1-4
28
Себулонсен
3
Веватне
5
Хеггхейм
8
Белл
28
Фридьоунссон
10
Трипич
11
Кабран
14
Бериша
9
6
1
99
Хансен
7
Ньенету
7
Ньенету
99
Хансен
4
15
Бренден
15
Бренден
4
10
19
Куртович
19
Куртович
10
4
8
8
4
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
14
Бериша
2
Хауген
2
Хауген
14
Бериша
11
Кабран
20
Паттинама
20
Паттинама
11
Кабран
6
23
Викстоль
23
Викстоль
6
27
Танген
27
Танген
Танген
10
10
Танген
Остались в запасе
Сандефьорд
Викинг
92
Frederik Due
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
8
Сондре Аукленд
АП
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
92
Frederik Due
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Остались в запасе
8
Сондре Аукленд
АП
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Сандефьорд - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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