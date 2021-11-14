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Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе

14.11.2021, Воскресенье, 01:00 мск Бразилия. Серия А, 32 тур Интернасьонал - Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2021
13 тур
26 июля, понедельник 00:15 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2020
34 тур
5 февраля, пятница 03:00 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьонал
15 тур
12 октября, понедельник 02:30 Интернасьонал 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2019
29 тур
1 ноября, пятница 03:30 Интернасьонал 1:1 Атлетико Паранаэнсе
10 тур
14 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2018
32 тур
5 ноября, понедельник 00:01 Интернасьонал 2:1 Атлетико Паранаэнсе
13 тур
20 июля, пятница 03:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
24 тур
11 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал
5 тур
2 июня, четверг 01:30 Интернасьонал 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2015
20 тур
23 августа, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 Атлетико Паранаэнсе
1 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2014
23 тур
21 сентября, воскресенье 01:30 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Интернасьонал
4 тур
11 мая, воскресенье 01:30 Интернасьонал 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2013
32 тур
4 ноября, понедельник 01:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьонал
13 тур
12 августа, понедельник 00:00 Интернасьонал 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико Минейро 38 26 6 6 67:34 +33 84
2. Фламенго 38 21 8 9 69:36 +33 71
3. Палмейрас 38 20 6 12 58:43 +15 66
4. Форталеза 38 17 7 14 44:45 -1 58
5. Коринтианс 38 15 12 11 40:36 +4 57
6. Брагантино 38 14 14 10 55:46 +9 56
7. Флуминенсе 38 15 9 14 38:38 0 54
8. Америка Минейро 38 13 14 11 41:37 +4 53
9. Атлетико Г 38 13 14 11 33:36 -3 53
10. Сеара 38 11 17 10 39:38 +1 50
11. Сантос 38 12 14 12 35:40 -5 50
12. Интернасьонал 38 12 12 14 44:42 +2 48
13. Сан-Паулу 38 11 15 12 31:39 -8 48
14. Куяба 38 10 17 11 34:37 -3 47
15. Атлетико Пар 38 13 8 17 41:45 -4 47
16. Жувентуде 38 11 13 14 36:44 -8 46
17. Гремио 38 12 7 19 44:51 -7 43
18. Баия 38 11 10 17 42:51 -9 43
19. Спорт Ресифи 38 9 11 18 24:37 -13 38
20. Шапекоэнсе 38 1 12 25 27:67 -40 15
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