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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Шапекоэнсе
Спорт Ресифи - Шапекоэнсе: обзор матча 28 августа 2021
Спорт Ресифи
28.08.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Шапекоэнсе
90'
Желтая карточка
M. Ribeiro
Замена
Л. Джуба
️️️️
G.
86'
84'
Замена
F.
️️️️
A.
83'
Замена
M. Ribeiro
️️️️
A. Santos
Вторая желтая
T. Neves
81'
Желтая карточка
T. Neves
77'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Микаэл
75'
70'
Замена
G.
️️️️
L. Gomes
70'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
Б. Силва
Замена
E. Felipe
️️️️
H.
61'
56'
Замена
K.
️️️️
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
10
Thiago Neves
ЦП
2
Хайнер
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
29
Бруно Силва
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
7
Mike
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
Спорт Ресифи
43
Marcelo
ЦП
4
Чико
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
Шапекоэнсе
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
1-5
10
15
87
Микаэл
39
70
28
Велисон
1-5
33
25
0
7
31
19
39
46
Джуба
46
Джуба
39
15
97
97
15
87
Микаэл
22
22
87
Микаэл
33
4
4
33
25
49
49
25
19
5
5
19
0
28
28
0
29
Силва
9
9
29
Силва
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Шапекоэнсе
43
Marcelo
ЦП
4
Чико
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
Остались в запасе
43
Marcelo
ЦП
4
Чико
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
Статистика матча Спорт Ресифи - Шапекоэнсе
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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